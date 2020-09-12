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"Хуже ядерной бомбы". В Китае назвали российское оружие, которое поставит США в "безвыходное положение"

Авторов статьи восхитили новейшие ракеты, способные долететь до Вашингтона за 15 минут.

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Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Китайский портал Sina высоко оценил российские комплексы "Сармат", "Ярс" и "Авангард", которые позволяют дать отпор США и представляются даже более серьёзным оружием, чем ядерная бомба. Особое внимание уделяется последнему.

Отмечается, что ракета, выпущенная комплексом "Авангард", способна долететь до Вашингтона за 15 минут, у американских вооружённых сил нет средств, которые могли бы её перехватить. Это, по словам авторов публикации, "ставит США в безвыходное положение".

Американский журнал предположил, какое "невероятное" и неизвестное России оружие имел в виду Трамп

По мнению специалистов, оно ненужно и опасно и может стереть границы "между полем боя и тотальной ядерной войной".

"Авангард" в Китае назвали "шедевром Российской армии". Ракета обладает гиперзвуковой скоростью в 27 Махов и летит на расстояние более 10 тысяч километров. Кроме того, её затруднительно обнаружить с помощью систем ПВО, что позволяет нанести быстрый и точный удар.

Ранее США анонсировали более 40 испытаний гиперзвукового оружия, а президент Дональд Трамп похвастался "невероятными" американскими вооружениями, невиданными в России.

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