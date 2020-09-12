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В России провели более 40 миллионов тестов на коронавирус

За прошедшие сутки их число составило 356 тысяч.

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Фото © Pixabay

В России специалисты на сегодняшний день провели более 40,2 миллиона тестов на выявление коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В РФ проведено более 40,2 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 210 280 человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки сделано 356 тысяч тестов, способных выявить инфекцию в организме.

Первые партии вакцины от коронавируса доставят во все регионы России до 14 сентября

Ранее сообщалось, что сначала поставки получат 10–15 регионов страны.

Ранее Лайф сообщал, что в России выявили ещё 5488 случаев коронавируса. Общее число достигло 1 057 362.

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