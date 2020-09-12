В России провели более 40 миллионов тестов на коронавирус

В России специалисты на сегодняшний день провели более 40,2 миллиона тестов на выявление коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

— В РФ проведено более 40,2 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 210 280 человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки сделано 356 тысяч тестов, способных выявить инфекцию в организме.