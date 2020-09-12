Ещё 5488 случаев коронавирусной инфекции выявили в России

В России за прошедшие 24 часа выявили 5488 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это чуть больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 22,4% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 5428 человек, 119 человек скончались. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Ставропольском крае и Волгоградской области.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 1 057 362 случая заражения CoViD-19.

— За весь период выписано по выздоровлении 873 535 человек. За весь период от коронавируса умерло 18 484 человека, — отмечается в сообщении штаба.