Ещё 5488 случаев коронавирусной инфекции выявили в России

В России за прошедшие 24 часа выявили 5488 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это чуть больше, чем количество выздоровевших.
Как отмечается, у 22,4% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 5428 человек, 119 человек скончались. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Ставропольском крае и Волгоградской области.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 1 057 362 случая заражения CoViD-19.
— За весь период выписано по выздоровлении 873 535 человек. За весь период от коронавируса умерло 18 484 человека, — отмечается в сообщении штаба.
Первые партии вакцины от коронавируса доставят во все регионы России до 14 сентябряРанее сообщалось, что сначала поставки получат 10–15 регионов страны.
Напомним, учёные из Сингапура сделали маску, способную определить симптомы CoViD-19.