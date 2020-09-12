Турция отказала России в правовой помощи при расследовании гибели 12-летней девочки в бассейне отеля

Турция не стала оказывать международную правовую помощь в расследовании гибели 12-летней россиянки, которая в августе прошлого года утонула в бассейне отеля в Бодруме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатское бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры" (ЕПАМ), представляющее интересы семьи погибшей.
Отмечается, что отказ Турции обосновывается статьёй Конвенции об оказании помощи по уголовным делам, которая позволяет отрицательно отвечать на соответствующий запрос, если государство считает, что его гражданина преследуют по политическим мотивам или расследование угрожает суверенитету страны. Однако, как подчёркивают юристы, рассматриваемое дело никак не связано ни с какими политическими причинами, а власти РФ действуют в рамках обычных процедур уголовно-процессуального законодательства.
Тем временем на заседании суда, которое прошло 10 сентября, директор отеля, где и погибла девочка, не признал своей вины, сославшись на то, что перед началом сезона гостиница была принята без замечаний госорганами. Он также отметил, что не знает, был ли спасатель и по совместительству техник-электрик у бассейна в момент трагедии. В противовес этому рабочий подчеркнул, что отвечает только за техническое состояние и не является спасателем. Об этом ТАСС сообщили родители погибшей россиянки Андрис Лейкуцис и Наталья Адамова.
О чём мечтала россиянка, которая погибла вместе с бойфрендом под колёсами пьяного водителя в КитаеСейчас решается вопрос о том, как доставить тело погибшей на родину.
Напомним, 12-летнюю Алису из Санкт-Петербурга затянуло в незакрытую трубу бассейна отеля Sunhill в турецком Бодруме. На помощь ребёнку пришли отец и другие гости отеля, они вместе вытащили девочку из воды. Однако она впала в кому, у неё четыре раза останавливалось сердце. Врачи несколько дней боролись за жизнь школьницы, но 28 августа 2019 года она скончалась. Позже стало известно, что СКР возбудил уголовное дело по факту гибели ребёнка.
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Турция отказала России в правовой помощи при расследовании гибели 12-летней девочки в бассейне отеля
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