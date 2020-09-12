Подростки в Кемерове повредили портрет лётчика-космонавта Леонова на Доске почёта

В Кемерове полицейские ищут двух подростков, которые испортили портрет уроженца Кузбасса лётчика-космонавта Алексея Леонова на Доске почёта в центре города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент произошёл накануне вечером. Местная жительница стала свидетельницей того, как двое неизвестных пнули Доску почёта, в результате чего один портрет повредился. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников. По данным Администрации Кемерова, как сообщает ТАСС, изображение Героя Советского Союза повредили два подростка, они попали на камеры видеонаблюдения.

Портрет Леонова уже вернули на Доску почёта после ремонтных работ, отмечают местные СМИ.