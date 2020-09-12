Экстремал из Люберец протащил на себе самолёт и установил новый рекорд — видео

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Лидер Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян установил новый мировой рекорд. Силач из Подмосковья протащил за собой самолёт, который весит более 16 тонн, сообщает телеканал "360".
— Я готовился к этому номеру с самолётом почти два года, — рассказал спортсмен.
Сергей без каких-либо специальных приспособлений отбуксировал самолёт CRJ 200 Bombardier авиакомпании UVT Aero на 35,4 метра. На это у него ушло полторы минуты.
Силач из Перми сдвинул два грузовика и установил рекордГод назад атлет уже пробовал добиться этого, но тогда сил у него оказалось недостаточно.
Зафиксировали рекорд в рамках празднования 100-летия Татарской АССР, а также в поддержку международного аэропорта Казань, который в этом году официально подтвердил свой звёздный статус и получил четыре звезды по версии Skytrax.
Отмечается, что во время буксировки Агаджанян смог надуть до разрыва трёхлитровые медицинские грелки. В силовом экстриме такой номер считается непростым и зрелищным, а до Агаджаняна спортивный и силовой его виды никто не совмещал.
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