Российским архитекторам предложили придумать концепцию использования Мавзолея Ленина

Союз архитекторов России объявил о старте приёма заявок на конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади, сообщается на сайте организации.
Отмечается, что целью конкурса является создание "банка идей по реиспользованию памятника-усыпальницы". При этом Мавзолей В.И. Ленина предполагается преобразовать в филиал Музея русской архитектуры на Воздвиженке, который будет посвящён истории проектирования и строительства всех трёх версий сооружения — фанерной, деревянной и гранитной.
Желающие принять участие должны разработать эскиз проекта использования здания в качестве музея и продумать маршрут, соединяющий корпус на Воздвиженке с комплексом на Красной площади.
Фото до и после того, как пара превратила старый домишко в Бангкоке в шикарную современную виллуДом на окраине Бангкока не ремонтировали более 30 лет. За это время он успел изрядно устареть как физически, так и морально. Блогерша и архитектор взялись за здание и превратили его в шикарный островок стиля среди бетонных коробок.
Заявки принимаются до 19 октября, а лучшие работы будут представлены с 11 по 13 ноября в рамках XXVIII Международного архитектурного фестиваля "Зодчество". Победителей конкурса объявят в последний день мероприятия,13 ноября.
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