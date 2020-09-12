Российским архитекторам предложили придумать концепцию использования Мавзолея Ленина

Фото до и после того, как пара превратила старый домишко в Бангкоке в шикарную современную виллу Дом на окраине Бангкока не ремонтировали более 30 лет. За это время он успел изрядно устареть как физически, так и морально. Блогерша и архитектор взялись за здание и превратили его в шикарный островок стиля среди бетонных коробок.