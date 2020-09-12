Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Российским архитекторам предложили придумать концепцию использования Мавзолея Ленина

Лучшие работы конкурсантов будут представлены с 11 по 13 ноября на фестивале "Зодчество".

103

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Союз архитекторов России объявил о старте приёма заявок на конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что целью конкурса является создание "банка идей по реиспользованию памятника-усыпальницы". При этом Мавзолей В.И. Ленина предполагается преобразовать в филиал Музея русской архитектуры на Воздвиженке, который будет посвящён истории проектирования и строительства всех трёх версий сооружения — фанерной, деревянной и гранитной.

Желающие принять участие должны разработать эскиз проекта использования здания в качестве музея и продумать маршрут, соединяющий корпус на Воздвиженке с комплексом на Красной площади.

Фото до и после того, как пара превратила старый домишко в Бангкоке в шикарную современную виллу

Дом на окраине Бангкока не ремонтировали более 30 лет. За это время он успел изрядно устареть как физически, так и морально. Блогерша и архитектор взялись за здание и превратили его в шикарный островок стиля среди бетонных коробок.

Заявки принимаются до 19 октября, а лучшие работы будут представлены с 11 по 13 ноября в рамках XXVIII Международного архитектурного фестиваля "Зодчество". Победителей конкурса объявят в последний день мероприятия,13 ноября.

Блогер Варламов призвал похоронить Ленина

Однако в КПРФ придерживаются иного мнения.

Ранее архитектор Главного храма Вооружённых сил России рассказал о секретах его строительства.

Выбор редакции

Loading...