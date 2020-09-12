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Момент аварии с участием автомобилей "Мерседес" и КИА, которая произошла в Москве в районе Бибирево, попал на видео. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, которые оказались в распоряжении Лайфа, водитель немецкой машины не справился с управлением.
На записи видно, что автомобиль КИА стоял на светофоре, когда к нему подъехал небольшой фургон. После этого в южнокорейскую машину влетел "мерседес", который ещё до столкновения начало крутить на проезжей части.
"Мерседес" разорвало пополам. В Москве в ДТП с двумя авто пострадало пять человек — видеоВсе, кто получил травмы, были госпитализированы.
От удара легковушку разорвало пополам. В аварии пострадало пять человек, в том числе двое детей. Все они были доставлены в больницу.
Ранее в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти легковушек и грузовика. Его спровоцировал притормозивший таксист.
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"Мерседес" влетел в стоявший на светофоре автомобиль. Момент ДТП с пятью пострадавшими в Москве попал на видео
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