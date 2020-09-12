"Мерседес" разорвало пополам. В Москве в ДТП с двумя авто пострадало пять человек — видео

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В московском районе Бибирево произошла авария с участием автомобилей "Мерседес" и "Киа". Как видно на кадрах с места ДТП, немецкую легковушку от удара буквально разорвало пополам.

По предварительной информации, в аварии пострадало пять человек: трое взрослых и двое несовершеннолетних. Все они были госпитализированы. Причины столкновения машин выясняются.