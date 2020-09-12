IT-специалисты выяснили, как искусственный интеллект повлияет на программистов

Искусственный интеллект уже в ближайшие десять лет заберёт у программистов часть их работы. Человек будет решать самые трудные задачи, что лишь повысит востребованность специалистов. Такое мнение высказал директор по развитию услуг Selectel Александр Тугов.

— Мы точно не перестанем нуждаться в программистах. Скорее нам не будут нужны программисты низкой квалификации. На первый план выйдут специалисты, способные брать на себя нетривиальные задачи, — приводит его слова РИА "Новости".

Гендиректор TAD Development Тарас Фёдоров уточнил, что в ближайшую десятилетку исчезнут такие профессии, как автоматизатор и тестировщик. Их функции возьмёт на себя ИИ.

— Вероятнее всего, различие между аналитиком, front-end-разработчиками и back-end-разработчиками будет постепенно стираться — всем этим будет заниматься один специалист, — сказал он, отметив, что подобный формат будет дешевле, проще и полезнее с точки зрения компетенций.

Однако объёмы обрабатываемых данных настолько возрастут, что начнут превышать доступные мощности. Работа программистов не станет проще, так как им будет необходимо оптимизировать программное обеспечение, считает руководитель отдела разработки SearchInform Дмитрий Гацура.

Качественные специалисты будут нужны всегда, даже сейчас инженеры DevOps, UX/UI-дизайнеры, Data Scientists, аналитики востребованы на рынке, подчеркнул директор по персоналу IT-компании "Рексофт" Дмитрий Скрипкин.

В 2020 году День программиста в России отмечается сегодня, 12 сентября. В 2009 году Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому праздник ежегодно отмечается в 256-й день года, что означает два в восьмой степени — количество чисел, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта. Кроме того, цифра представляет собой максимальную целую степень числа два, которая не превышает количество дней в году.