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СМИ узнали выбор Китая между закрытием и продажей TikTok в США

В сентябре по распоряжению Трампа любые сделки с компанией-разработчиком в американской юрисдикции должны быть прекращены.

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Фото © Pixabay

Власти Китая предпочли бы закрыть социальную сеть TikTok на территории США, чем продавать её американской компании. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что принудительная продажа приложения укажет на слабость компании-разработчика ByteDance, а также Пекина в целом.

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В должности Майер продержался менее четырёх месяцев.

Однако в ByteDance эту информацию опровергли, заявив, что власти КНР никогда не предлагали закрыть сервис в Штатах или каких-либо других странах.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому в сентябре будут прекращены любые сделки в американской юрисдикции с компаниями ByteDance и Tencent, владеющими приложениями TikTok и WeChat. По мнению политика, TikTok якобы собирает данные о местоположении и истории поиска американцев, а затем передаёт их властям.

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