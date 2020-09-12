СМИ узнали выбор Китая между закрытием и продажей TikTok в США

Власти Китая предпочли бы закрыть социальную сеть TikTok на территории США, чем продавать её американской компании. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что принудительная продажа приложения укажет на слабость компании-разработчика ByteDance, а также Пекина в целом.

Однако в ByteDance эту информацию опровергли, заявив, что власти КНР никогда не предлагали закрыть сервис в Штатах или каких-либо других странах.