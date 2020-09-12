От кинематографа до IT-индустрии. Лайф побывал на "Российской креативной неделе", где каждый может найти сферу по душе — видео

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В Москве впервые стартовала "Российская креативная неделя". Это масштабное событие, направленное на развитие креативных индустрий в России. Лайф побывал на мероприятии и узнал, как там всё устроено.

Главной площадкой фестиваля стал парк имени Горького. Там за три дня пройдёт более 500 мероприятий, действует 14 лекториев. Поучаствовать в "Российской креативной неделе" может каждый, вход свободный.

— Очевидно, что развитие креативных индустрий — это один из драйверов экономического развития. И для России это хорошая новость, потому что мы все знаем из народных сказок и культурного кода, что россияне всегда сильны находчивостью, импровизацией, непредсказуемостью, поэтому время развития креативных индустрий — это наше время, — отметил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Он добавил, что очень важно выйти из этой недели не просто с фактом признания значимости креативных индустрий, но и с конкретными решениями, предложениями, механизмами и договорённостями, что необходимо делать для того, чтобы в России креативные индустрии развивались наиболее быстрыми темпами, внося серьёзный вклад как в развитие каждого человека, так и страны в целом.

На фестивале непрерывно проходят дискуссии с ведущими представителями креативных индустрий. Все направления представлены в развлекательном, образовательном и деловом блоках. Участники могут выбрать сферу, которая им по душе, — от кинематографа до IT-индустрии.

— Здесь очень много павильонов, и вы можете прийти и послушать интересную вам лекцию в любом из них. Очень много тем, и все они хорошо освещаются, — рассказала участница фестиваля Кристина Соколовская.

По словам девушки, мероприятие будет полезно для школьников, собирающихся поступать в вузы. Ребята могут прийти и примерно понять, чего они хотят от жизни.

Другой участник фестиваля, Ярослав Алёшин, подчеркнул важность разнообразия трактовок креативных индустрий, собранных в павильонах, а также работу государства в этой сфере. Ярослав отметил, что креативность является главным ресурсом любой страны, главным фактором роста развития экономики и наиболее эффективным способом связать огромное богатство территории России.

Также на территории фестиваля проходят выставки креативных индустрий. Одной из самых ярких стала площадка Минпромторга. Экспозиция посвящена народным промыслам России.

"Российская креативная неделя" завершится 13 сентября.