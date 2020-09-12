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"Аль-Каида" пригрозила журналистам Charlie Hebdo повторением теракта 2015 года

В результате того нападения 12 человек погибли, ещё 11 были ранены.

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Фото © Twitter / Elisabeth BORNE

Боевики из международной террористической организации "Аль-Каида"* выступили с угрозами в адрес французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo за переиздание карикатур на пророка Мухаммеда. Они пригрозили повторением теракта 2015 года, сообщает AFP.

В предупреждении боевиков сказано, что в издании Charlie Hebdo ошибаются, если считают, что нападение 7 января 2015 года, в результате которого 12 человек погибли, а ещё 11 получили ранения, после публикации "презрительных карикатур" было разовым.

Террористы также отметили, что президенту Франции Эмманюэлю Макрону есть "то же послание", что и его предшественнику Франсуа Олланду. Якобы Макрон дал добро на перепечатывание карикатур.

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Власти таким образом осудили насильственный экстремизм во всех его формах.

Директор издания Charlie Hebdo карикатурист Лоран Суриссо, получивший в 2015 году ранение в плечо, отметил, что не сожалеет о переиздании карикатур, а отказ от права их публикации был бы неправильным. Сейчас он проживает под круглосуточной охраной.

Еженедельник за перепечатывание карикатур также осудили в Иране, Пакистане и Турции. Террористы же выступили с обращением в связи с годовщиной теракта 11 сентября 2001 года в США и началом судебного процесса над соучастниками событий 2015 года.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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