В субботу москвичей ждёт до 19 градусов тепла и отсутствие осадков

Московский воздух в субботу разогреется до 19 градусов тепла. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Ожидается также переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью температура упадёт до восьми градусов тепла.
Синоптики посоветовали жителям Москвы не ждать бабьего летаХолодные циклоны не пускают к российской столице тёплый воздух.
По области днём будет схожая картина, а вот в ночное время местами похолодает до плюс пяти градусов.
Ветер западного и юго-западного направления, скорость не превысит восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.
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