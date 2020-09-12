Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В субботу москвичей ждёт до 19 градусов тепла и отсутствие осадков

А вот ночью похолодает до плюс восьми.

33

Московский воздух в субботу разогреется до 19 градусов тепла. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Ожидается также переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью температура упадёт до восьми градусов тепла.

Синоптики посоветовали жителям Москвы не ждать бабьего лета

Холодные циклоны не пускают к российской столице тёплый воздух.

По области днём будет схожая картина, а вот в ночное время местами похолодает до плюс пяти градусов.

Ветер западного и юго-западного направления, скорость не превысит восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Ранее врач рассказала, как опавшая листва помогает заболеть коронавирусом.

Выбор редакции

Loading...