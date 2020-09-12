В субботу москвичей ждёт до 19 градусов тепла и отсутствие осадков

Московский воздух в субботу разогреется до 19 градусов тепла. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Ожидается также переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью температура упадёт до восьми градусов тепла.

По области днём будет схожая картина, а вот в ночное время местами похолодает до плюс пяти градусов.

Ветер западного и юго-западного направления, скорость не превысит восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.