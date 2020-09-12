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Даниил Медведев уступил австрийскому теннисисту и не смог выйти в финал US Open

Россиянин не забрал у соперника ни одного сета.

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Фото © Twitter / US Open Tennis

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл австрийцу Доминику Тиму в полуфинале Открытого чемпионата США и покинул турнир. Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты и завершилась в трёх сетах со счётом 2:6, 6:7, 6:7.

Спасибо US Open за последние три недели. Увидимся в следующем году. Надеюсь, с шумной толпой, которая меня обожает, — написал Медведев в "Твиттере" и добавил цитату из фильма "Терминатор" — "Я вернусь".

Российская теннисистка стала чемпионкой US Open в парном разряде

Это третья победа спортсменки на турнирах серии Большого шлема.

Трофей оспорят Тим и немец Александр Зверев. Встреча состоится 13 сентября.

Напомним, в женском разряде в финале сойдутся белорусская теннисистка Виктория Азаренко и японка Наоми Осака. Игра пройдёт 12-го числа.

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