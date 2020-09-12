Даниил Медведев уступил австрийскому теннисисту и не смог выйти в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл австрийцу Доминику Тиму в полуфинале Открытого чемпионата США и покинул турнир. Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты и завершилась в трёх сетах со счётом 2:6, 6:7, 6:7.

— Спасибо US Open за последние три недели. Увидимся в следующем году. Надеюсь, с шумной толпой, которая меня обожает, — написал Медведев в "Твиттере" и добавил цитату из фильма "Терминатор" — "Я вернусь".