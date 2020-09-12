Футболистка японской сборной перешла в мужскую команду

Японская нападающая Юки Нагасато перешла в футбольный клуб "Хаябуса Элевен", играющий в лиге префектуры Канагава, передаёт ESPN.

Чемпионка мира по футболу 2011 года ранее играла в женском клубе "Чикаго Ред Старз". Спортсменка станет первой в Японии женщиной, которая будет играть за мужскую команду. Выступать Юки будет на правах аренды.

В посте в "Инстаграме" Нагасато призналась, что исполнилась её мечта: она хотела играть за клуб из родного города и в мужской команде.