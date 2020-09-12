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Футболистка японской сборной перешла в мужскую команду

Спортсменка будет выступать в полупрофессиональном клубе на правах аренды.

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Фото © Instagram / yuki_nagasato

Японская нападающая Юки Нагасато перешла в футбольный клуб "Хаябуса Элевен", играющий в лиге префектуры Канагава, передаёт ESPN.

Чемпионка мира по футболу 2011 года ранее играла в женском клубе "Чикаго Ред Старз". Спортсменка станет первой в Японии женщиной, которая будет играть за мужскую команду. Выступать Юки будет на правах аренды.

В посте в "Инстаграме" Нагасато призналась, что исполнилась её мечта: она хотела играть за клуб из родного города и в мужской команде.

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