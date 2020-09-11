На iPhone 12 не будет российских приложений? Apple заблокировала наших разработчиков в App Store и лишила денег — почему это важно

Разработчики приложений для iPhone, iPad и Mac за пределами США потеряли возможность войти в систему. У американских программистов проблем нет. Депутат Госдумы и сами разработчики видят в этом продвижение американских программистов.

28 августа этого года депутат Госдумы Антон Горелкин пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на Apple и попросил проверить, как компания предоставляет российским разработчикам доступ в App Store.

В заявлении говорится, что они многократно жаловались ему на невозможность зарегистрировать или подтвердить в App Store аккаунт. Без этого невозможно опубликовать приложение в магазине. Причём ограничение появилось строго из-за их местоположения.

Проблемы связаны с недавними изменениями в компании. Apple запрашивает для подтверждения личности платёжный адрес у банков, через которые разработчик собирается оплатить аккаунт, но формат данных российских банков не соответствует требованиям Apple. В результате российские компании не могут вести бизнес в App Store.

— Разработчики всего мира поставлены в дискриминационное положение на фоне программистов США и Китая. Они находятся в неравных условиях. За последние недели ко мне обратились десятки человек. Для такой компании, как Apple, ситуация выглядит странно и некрасиво. Я вижу нарушение и конкуренции, и антимонопольного законодательства. Она делит людей по национальному признаку, Apple чтит гендерное равенство, борется с дискриминацией по расе, ориентации и прочему, но здесь мы видим обратное, — прокомментировал ситуацию Лайфу Антон Горелкин.

Проблема глобальная. Она касается почти всех разработчиков по всему миру

Лайф проверил форумы и соцсети на наличие обсуждений этой темы. Во-первых, она активно обсуждается на форуме разработчиков на платформах Apple. Причём это касается далеко не только России. Израиль, Индия, Пакистан — из этих и многих других стран программисты писали о наличии проблемы.

— 18 декабря я совершил первый платёж с помощью банковской карты из Пакистана для регистрации учётной записи в Apple Developer. Через пару дней я отправил электронное письмо в службу поддержки Apple, чтобы узнать статус моего перевода. И они ответили, что мой платёж не подтверждён, и посоветовали обратиться в свой банк. Я связался с банком, там мне сказали, что ничего не получали от Apple, — рассказывает пакистанский разработчик Мухаммад Билал Джавед.

Программист с никнеймом Quaaac говорит о той же самой проблеме. Пост получил 473 ответа, проблема распространённая. В "Телеграме" создан чат с более чем с 450 пользователями, где разработчики из разных стран рассказывают о проблеме и способах её решения.

Об этой же проблеме написало авторитетное издание 9to5mac. По их данным, разработчики за пределами США не могли продлить подписку в приложении для разработчиков Apple Developer и, соответственно, не имеют возможности работать со своим софтом в App Store.

Мы поговорили с разработчиками и узнали всё о ситуации из первых уст.

В App Store могут зайти только избранные. Остальным поменяли правила входа

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— Первые предпосылки начались в ноябре прошлого года. Тогда Apple отключила автоматическую оплату аккаунта разработчика. Они внедрили новую систему, в которой требовалось подтверждение своих данных. С этого момента начались проблемы, — рассказал Лайфу разработчик Антон Бердников.

Ранее деньги списывались автоматически, как с подписками. Теперь же девелоперам пришлось вводить данные самостоятельно. Получится подтвердить аккаунт или нет, зависит от удачи.

— Подтверждение без проблем проходило только у граждан США и некоторых — из Великобритании. Их системы оказались наиболее подходящими. В США подтверждение проходит по ID-карте, в Великобритании некоторые банки отправляют в Apple платёжный адрес. В других странах, помимо Соединённых Штатов и Китая, транзакции проходят по платёжному адресу. И на этом моменте всё стало плохо, — рассказал Антон Бердников.

Поддержка игнорирует обращения разработчиков. Отвечают единицам и в случайном порядке

Логичный ход — обращение в поддержку. Только от Apple трудно получить обратную связь. Сотрудники либо молчат, либо высылают инструкцию, совершенно не относящуюся к теме.

— Есть ощущение, что Apple специально блокирует регистрацию разработчиков не из США. Совсем недавно они открыли приложение Apple Developer, где отдельной вкладкой сделали регистрацию на проблемную лицензию Apple Developer. При регистрации запрашивается американский номер телефона и американский ID. Иначе в приложении зарегистрироваться нельзя. С сайта можно подать заявку, но она уходит в папку "Удалённые". Письма в поддержку не помогают, — говорит разработчик Дарья Корнейчук.

Решится проблема или нет — зависит от везения. Компания может откликнуться на ваши просьбы, но в случайном порядке. Поэтому нет никаких гарантий, что вы сможете опубликовать приложение.

— Никаких альтернатив Apple не предполагает. Только глупые предложения по чистке кэша. На письма очень редко отвечает не робот. Трудно уговорить специалиста службы поддержки на снятие денег, отвечают редко и не по существу. Звонили со скайпа. Каждый день на протяжении недели. Не помогло. Проблема всё же была решена. Спустя почти три месяца и гору писем и звонков Apple сама ответила и запросила паспорт, — рассказала Дарья Корнейчук.

— Это можно сравнить с такой ситуацией: терминалы оплаты какого-то банка перестали принимать наличные, сотрудники банка могут взять у тебя наличку и внести на твой счёт. Но сотрудников мало и приходится их ждать. В первый раз, когда ты общаешься с сотрудником, он тебе обычно говорит: "Возможно, ваши деньги фальшивые, проверьте их" и т.д. Я не слышал, чтобы у какого-нибудь банка из России подтверждение карты и оплата проходили успешно при новых условиях, — говорит разработчик Самат Умирбеков.

Как решить проблему? Рассчитывать на удачу или идти против системы, рискуя всем?

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Способов два.

1. Добиваться ответа от компании Apple, но это лотерея. Как рассказали нам разработчики, компания игнорирует их месяцами и выходит на контакт случайным образом.

2. Купить американский или китайский аккаунт. А ещё можно взять тот, у которого нет проблем с платёжным адресом.

— Я пошёл обходным путём: друг из Англии зарегистрировал на своё имя, но аккаунтом пользуюсь я. Apple же не признаёт проблему официально. Сотрудники сервиса Apple могут помочь с ручным подтверждением оплаты, но никто не признаёт, что проблема именно у самой Apple, — говорит Самат Умирбеков.

Если подобных знакомых нет, остаётся только вариант — купить чужую учётную запись. Аккаунты продаются в телеграм-чатах. Но тут разработчиков поджидают проблемы. Их могут обмануть тремя способами.

— Первый и самый распространённый — это обман со стороны продавца. Второй — обман со стороны разработчика, который живёт в РФ, но имеет аккаунт другой страны, имя и фамилия могут отличаться. Третий — проблема с будущими доходами аккаунта другой страны: как их выводить и прочее, ведь аккаунт был изначально оплачен картой продавца, — пояснил Лайфу Самат Умирбеков.

Покупая аккаунт в "Телеграме", вы не получаете никакой гарантии чистоты сделки. Продавец может получить деньги и исчезнуть. Кроме того, если приложение платное, вам будет трудно вывести деньги. Они придут на карту, привязанную к иностранной учётной записи.

Apple конфликтует с разработчиками весь последний год

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Компания несколько раз попадала в скандал из-за проблем с разработчиками. И каждый из них указывает на использование доминирующего положения компанией.

— В августе этого года компания удалила Fortnite из App Store. В игру разработчики добавили свою систему платежей, чтобы обойти комиссию, а компания требует пользоваться только её системой. Так разразился главный скандал месяца в индустрии технологий.

— Весной этого года издание The New York Times рассказывало о спорах Airbnb и ClassPass с Apple. Причина та же: компания требует комиссию за каждую транзакцию в приложении. После начала пандемии оба приложения запустили платные онлайн-занятия, а Apple потребовала с них 30% от выручки за эти услуги.

— Конгресс США обвиняет Apple в использовании доминирующего положения. В App Store предусмотрены приложения для родительского контроля. И антимонопольный огран считает, что их ущемляют, потому что Apple создала свой сервис для родительского контроля.

Железное алиби компании — безопасность пользователей. Загружать приложение на iPhone и iPad можно только из App Store, потому что там их работа строго контролируется и безопасность пользователя повышается. Система платежей только одна, чтобы не допустить кражи денег.

И Apple права. Техника корпорации — самая безопасная из имеющейся. Взамен компания получает огромное влияние на разработчиков. Правила устанавливает только она.

Мы доверяем Apple, Google и Facebook. А они делают с нами всё, что им захочется

Кажется, компания действительно нарочно мешает развитию иностранных разработчиков. Если верить им, проблемы появились в ноябре прошлого года. Не может быть, чтобы почти за год компания не обратила внимания на массовую проблему тех, кто создаёт в её магазине приложения и платит комиссию. Видимо, ей важно, чтобы у американских программистов были привелегии.

Для России и любой другой страны, кроме США, основная проблема в этой ситуации — полная непредсказуемость иностранных площадок. Они привлекательны, но, как оказалось, совершенно ненадёжны. Это касается не только компании Apple, но и "Гугла" и "Фейсбука".

Apple продала 2,2 миллиарда айфонов и 360 миллионов айпадов. У линеек этих устройств преданная аудитория, заинтересованная в качественных приложениях. Разработчики получают возможность предложить им собственный продукт, это огромный потенциал для развития и заработка.

Только их приложение может быть заблокировано по щелчку пальца, если вы не понравитесь владельцу площадки. Как получилось с разработчиками Apple не из Китая и США. Это касается и "Гугла" и "Фейсбука", вдруг вы ведёте канал на "Ютубе" или блог в "Инстаграме". В Сети есть масса историй о том, как блогеры теряли доступ к "Инстаграму" с десятками тысяч подписчиков, который приносил деньги.