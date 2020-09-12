В Екатеринбурге в драке у бара зарезали молодого человека

В центре Екатеринбурга в ночь на 12 сентября у одного из баров произошла драка с поножовщиной, был убит 18-летний молодой человек. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, передаёт Ura.ru.

Как уточняется, нападавшие нанесли погибшему десять ножевых ранений и убежали. Правоохранители ищут свидетелей произошедшего и проверяют ближайшие к месту драки дома на наличие камер видеонаблюдения.

После того как установят точную причину смерти погибшего, будет принято процессуальное решение. Убитый 18-летний молодой человек ранее был судим за грабёж.