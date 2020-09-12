Актриса из "Звёздных войн" Фелисити Джонс скрыла рождение первенца

Британская актриса Фелисити Джонс стала мамой. 36-летнюю артистку засняли прогуливающейся с коляской по улицам Лондона, передаёт MailOnline.
Отец малыша — муж Джонс, кинорежиссёр Чарли Гард. Пара не распространяется о своих отношениях. Слухи о беременности актриса подтвердила в декабре 2019 года, появившись с округлившимся животом на премьере приключенческого фильма "Аэронавты" в Нью-Йорке.
EXCLUSIVE: Star Wars actress Felicity Jones is seen taking her newborn baby out for a stroll https://t.co/1QPgfwTWMa— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 11, 2020
Пол и имя новорождённого издание не называет. Газета связалась с представителем Джонс, чтобы получить комментарий. Последнее время артистка из "Звёздных войн" не появлялась на публике, вероятно, это связано с ситуацией вокруг коронавируса.
Создатели новых "Звёздных войн" рассказали Лайфу о работе над фильмомРежиссёр картины "Изгой-один: Звёздные войны. Истории" Гарет Эдвардс и исполнительница главной роли Фелисити Джонс поговорили с Лайфом о новой части известной саги.
Напомним, в конце августа американская певица Кэти Перри стала мамой. Она родила дочь Дэйзи Дав Блум от британского актёра Орландо Блума, с которым начала встречаться в 2016 году.
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