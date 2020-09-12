Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Актриса из "Звёздных войн" Фелисити Джонс скрыла рождение первенца

Слухи о беременности она официально подтвердила в декабре 2019 года.

53
Post cover

Фото © PA Wire / PA Images

Британская актриса Фелисити Джонс стала мамой. 36-летнюю артистку засняли прогуливающейся с коляской по улицам Лондона, передаёт MailOnline.

Отец малыша — муж Джонс, кинорежиссёр Чарли Гард. Пара не распространяется о своих отношениях. Слухи о беременности актриса подтвердила в декабре 2019 года, появившись с округлившимся животом на премьере приключенческого фильма "Аэронавты" в Нью-Йорке.

Пол и имя новорождённого издание не называет. Газета связалась с представителем Джонс, чтобы получить комментарий. Последнее время артистка из "Звёздных войн" не появлялась на публике, вероятно, это связано с ситуацией вокруг коронавируса.

Создатели новых "Звёздных войн" рассказали Лайфу о работе над фильмом

Режиссёр картины "Изгой-один: Звёздные войны. Истории" Гарет Эдвардс и исполнительница главной роли Фелисити Джонс поговорили с Лайфом о новой части известной саги.

Напомним, в конце августа американская певица Кэти Перри стала мамой. Она родила дочь Дэйзи Дав Блум от британского актёра Орландо Блума, с которым начала встречаться в 2016 году.

Выбор редакции

Loading...