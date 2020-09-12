Актриса из "Звёздных войн" Фелисити Джонс скрыла рождение первенца

Британская актриса Фелисити Джонс стала мамой. 36-летнюю артистку засняли прогуливающейся с коляской по улицам Лондона, передаёт MailOnline.

Отец малыша — муж Джонс, кинорежиссёр Чарли Гард. Пара не распространяется о своих отношениях. Слухи о беременности актриса подтвердила в декабре 2019 года, появившись с округлившимся животом на премьере приключенческого фильма "Аэронавты" в Нью-Йорке.

EXCLUSIVE: Star Wars actress Felicity Jones is seen taking her newborn baby out for a stroll https://t.co/1QPgfwTWMa — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 11, 2020

Пол и имя новорождённого издание не называет. Газета связалась с представителем Джонс, чтобы получить комментарий. Последнее время артистка из "Звёздных войн" не появлялась на публике, вероятно, это связано с ситуацией вокруг коронавируса.