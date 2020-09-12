Депутат бундестага рассказал, кто в Германии хочет "наказать" Россию закрытием "Северного потока — 2"

— Мол, надо наказать Россию, надо дать ей понимание, что мы это не терпим — что-то, даже непонятно что. Очень послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединённых Штатов, — отметил парламентарий.
Меркель — о "Северном потоке — 2": Решение будет общеевропейскимПо словам канцлера Германии, речь в данном случае не идёт о нападении на страну.
Гердт добавил, что остальные партии настроены не столь радикально: Социал-демократическая партия Германии "начала немножко отказываться от такой доктрины", а левые призвали дождаться выводов следствия, прежде чем принимать решения. "Альтернатива для Германии", в которую и входит собеседник телеканала, назвала всю ситуацию выдуманным поводом, который нужен, чтобы подорвать отношения России и Германии.
— Мы посмотрим в следующем, что будет приниматься, но даже эти дебаты в бундестаге показывают, насколько мы далеко от суверенности. Правящая партия принимает или подталкивает к принятию решения, которое ущемляет интересы своей собственной страны и своего народа, — заключил депутат.
Песков: Повода поднимать вопрос о "Северном потоке — 2" на политическом уровне нетОн отметил, что говорить о каких-либо мерах со знаком минус в отношении проекта нет оснований.
Напомним, тема прекращения строительства "Северного потока — 2" начала вновь активно обсуждаться после того, как Германия заявила, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что блогер подвергся воздействию этого вещества. Однако обсуждение уже запущено, и даже президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддержит остановку проекта. А вот ряд депутатов бундестага настроены не так воинственно: глава Комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что остановка "Северного потока — 2" будет большой ошибкой.
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