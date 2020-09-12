Депутат бундестага рассказал, кто в Германии хочет "наказать" Россию закрытием "Северного потока — 2"

— Мол, надо наказать Россию, надо дать ей понимание, что мы это не терпим — что-то, даже непонятно что. Очень послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединённых Штатов, — отметил парламентарий.

Гердт добавил, что остальные партии настроены не столь радикально: Социал-демократическая партия Германии "начала немножко отказываться от такой доктрины", а левые призвали дождаться выводов следствия, прежде чем принимать решения. "Альтернатива для Германии", в которую и входит собеседник телеканала, назвала всю ситуацию выдуманным поводом, который нужен, чтобы подорвать отношения России и Германии.

— Мы посмотрим в следующем, что будет приниматься, но даже эти дебаты в бундестаге показывают, насколько мы далеко от суверенности. Правящая партия принимает или подталкивает к принятию решения, которое ущемляет интересы своей собственной страны и своего народа, — заключил депутат.