Память погибших во время теракта 11 сентября в Нью-Йорке почтили световой инсталляцией — видео

Башни рухнули в США, а пострадал весь мир. Что изменилось в авиаперевозках после 11 сентября 2001 г. Серия терактов, произошедших 11 сентября в США, является одним из немногих событий в современной истории, которое разделило жизнь людей на до и после. Как минимум в одной из сфер кардинальные изменения точно произошли — это авиационная безопасность. Рассказываем, как изменились правила безопасности в аэропортах и самолётах после атаки на башни-близнецы.