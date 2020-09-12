Память погибших во время теракта 11 сентября в Нью-Йорке почтили световой инсталляцией — видео

Look up NYC – we’re testing Tribute in Light tonight in preparation for the 19th anniversary of 9/11. https://t.co/1nqem1lb4Y #TributeinLight #Honor911 pic.twitter.com/rWegrdcfu0— 9/11 Memorial & Museum (@Sept11Memorial) September 10, 2020
В Нью-Йорке память погибших в теракте 11 сентября в девятнадцатую годовщину трагедии почтили световой инсталляцией.
Мемориал, посвящённый башням-близнецам, дополнили световыми прожекторами, которые выпустили в небо столбы света, повторяющие очертания небоскрёбов. Сам памятник представляет собой два огромных бассейна, построенных на месте высоток и окружённых деревьями.
Башни рухнули в США, а пострадал весь мир. Что изменилось в авиаперевозках после 11 сентября 2001 г.Серия терактов, произошедших 11 сентября в США, является одним из немногих событий в современной истории, которое разделило жизнь людей на до и после. Как минимум в одной из сфер кардинальные изменения точно произошли — это авиационная безопасность. Рассказываем, как изменились правила безопасности в аэропортах и самолётах после атаки на башни-близнецы.
Напомним, 11 сентября 2001 года террористы захватили самолёты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Кроме того, ещё один самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек.
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