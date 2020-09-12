Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Память погибших во время теракта 11 сентября в Нью-Йорке почтили световой инсталляцией — видео

В ночное небо мегаполиса устремились два столба света из мемориала, посвящённого башням-близнецам.

29

В Нью-Йорке память погибших в теракте 11 сентября в девятнадцатую годовщину трагедии почтили световой инсталляцией.

Мемориал, посвящённый башням-близнецам, дополнили световыми прожекторами, которые выпустили в небо столбы света, повторяющие очертания небоскрёбов. Сам памятник представляет собой два огромных бассейна, построенных на месте высоток и окружённых деревьями.

Башни рухнули в США, а пострадал весь мир. Что изменилось в авиаперевозках после 11 сентября 2001 г.

Серия терактов, произошедших 11 сентября в США, является одним из немногих событий в современной истории, которое разделило жизнь людей на до и после. Как минимум в одной из сфер кардинальные изменения точно произошли — это авиационная безопасность. Рассказываем, как изменились правила безопасности в аэропортах и самолётах после атаки на башни-близнецы.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы захватили самолёты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Кроме того, ещё один самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек.

Выбор редакции

Loading...