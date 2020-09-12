Штабы Навального подготовили для наблюдателей инструкции по созданию нарушений на выборах

Штабы блогера Алексея Навального подготовили инструкции для наблюдателей с целью создания нарушений на выборах в единый день голосования 13 сентября.

В методичке, которая "утекла" в Сеть и была выложена в один из общедоступных чатов, оказались прописаны не только базовые вещи, но и "решительные действия по провокациям в нарушение закона". Судя по всему, сторонники блогера будут устраивать скандалы, мешая работе избирательных комиссий.

В приоритете видеофиксация происходящего. Сторонники Навального могут задействовать и других наблюдателей, подставляя их и обязательно фиксируя подобные фейковые нарушения.

— Им спущена задача — тренировать комиссии и тренироваться самим перед выборами 2021 года, — цитирует Ura.ru слова инсайдера.

Накануне глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала провести выборы честно и максимально чисто.