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Штабы Навального подготовили для наблюдателей инструкции по созданию нарушений на выборах

Методичка оказалась в открытом доступе в одном из чатов.

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Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

Штабы блогера Алексея Навального подготовили инструкции для наблюдателей с целью создания нарушений на выборах в единый день голосования 13 сентября.

В методичке, которая "утекла" в Сеть и была выложена в один из общедоступных чатов, оказались прописаны не только базовые вещи, но и "решительные действия по провокациям в нарушение закона". Судя по всему, сторонники блогера будут устраивать скандалы, мешая работе избирательных комиссий.

В приоритете видеофиксация происходящего. Сторонники Навального могут задействовать и других наблюдателей, подставляя их и обязательно фиксируя подобные фейковые нарушения.

Им спущена задача — тренировать комиссии и тренироваться самим перед выборами 2021 года, — цитирует Ura.ru слова инсайдера.

В российских регионах стартовало голосование на выборах

Избирательные участки уже открылись в четырёх субъектах РФ.

Накануне глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала провести выборы честно и максимально чисто.

Напомним, 13 сентября в стране стартует свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91% кандидатов. По словам Памфиловой, в регистрации отказано чуть более чем восьми тысячам кандидатов, или 4,8%.

Проговорился. Координатор штаба Навального заявил об отсутствии хороших людей в списке УГ

По словам сторонника блогера, такая система была придумана для выбора "из худших менее худших" кандидатов.

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