Наблюдатели указали на отсутствие существенных нарушений на досрочных выборах

Наблюдатели отмечают отсутствие существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Об этом заявила исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алёна Булгакова.
— Нарушений, которые могли бы как-либо повлиять на итоги голосования, зафиксировано в ситуационном центре ассоциации НОМ не было, — сказала она РИА "Новости".
По словам собеседницы агентства, выборы вызывают у избирателей интерес. По состоянию на 12 сентября общественные наблюдатели направили ассоциации 559 сообщений. Из них 515 носят информационный характер, в пяти говорится о проблемах, в десяти — об их решениях, в трёх — о других инцидентах. Ещё в 26 сообщениях рассказывается о фейках.
Штабы Навального подготовили для наблюдателей инструкции по созданию нарушений на выборахМетодичка оказалась в открытом доступе в одном из чатов.
Напомним, 13 сентября в стране состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91% кандидатов. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в регистрации отказано чуть более восьми тысячам кандидатов, или 4,8%. По решению ЦИК, 11 и 12 сентября проводится досрочное голосование.
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