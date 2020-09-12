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Наблюдатели указали на отсутствие существенных нарушений на досрочных выборах

Они фиксируют интерес к голосованию среди избирателей.

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Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

Наблюдатели отмечают отсутствие существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Об этом заявила исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алёна Булгакова.

Нарушений, которые могли бы как-либо повлиять на итоги голосования, зафиксировано в ситуационном центре ассоциации НОМ не было, — сказала она РИА "Новости".

По словам собеседницы агентства, выборы вызывают у избирателей интерес. По состоянию на 12 сентября общественные наблюдатели направили ассоциации 559 сообщений. Из них 515 носят информационный характер, в пяти говорится о проблемах, в десяти — об их решениях, в трёх — о других инцидентах. Ещё в 26 сообщениях рассказывается о фейках.

Штабы Навального подготовили для наблюдателей инструкции по созданию нарушений на выборах

Методичка оказалась в открытом доступе в одном из чатов.

Напомним, 13 сентября в стране состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91% кандидатов. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в регистрации отказано чуть более восьми тысячам кандидатов, или 4,8%. По решению ЦИК, 11 и 12 сентября проводится досрочное голосование.

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