МЧС проверило все избирательные участки на соответствие требованиям пожарной безопасности

Все избирательные участки в преддверии единого дня голосования 13 сентября проверили на соответствие требованиям пожарной безопасности, а с членами избирательных комиссий провели инструктажи на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Кроме того, силы и средства министерства переведены в повышенный режим готовности.
— Для обеспечения безопасности от РСЧС (Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. — Прим. Лайфа) привлечено более 221 тысячи человек и более 52 тысяч единиц техники, в том числе от МЧС — более 48 тысяч человек и восьми тысяч единиц техники, — уточнили в ведомстве.
Там также отметили, что в день голосования на каждом участке будут дежурить подразделения спасателей.
Наблюдатели указали на отсутствие существенных нарушений на досрочных выборахОни фиксируют интерес к голосованию среди избирателей.
Напомним, 13 сентября в стране состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91% кандидатов. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в регистрации отказано чуть более восьми тысячам кандидатов, или 4,8%. По решению ЦИК, 11 и 12 сентября проводится досрочное голосование.
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