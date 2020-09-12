Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

МЧС проверило все избирательные участки на соответствие требованиям пожарной безопасности

В день голосования на каждом из них будут дежурить подразделения спасателей.

23

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Все избирательные участки в преддверии единого дня голосования 13 сентября проверили на соответствие требованиям пожарной безопасности, а с членами избирательных комиссий провели инструктажи на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Кроме того, силы и средства министерства переведены в повышенный режим готовности.

Для обеспечения безопасности от РСЧС (Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Прим. Лайфа) привлечено более 221 тысячи человек и более 52 тысяч единиц техники, в том числе от МЧС — более 48 тысяч человек и восьми тысяч единиц техники, — уточнили в ведомстве.

Там также отметили, что в день голосования на каждом участке будут дежурить подразделения спасателей.

Наблюдатели указали на отсутствие существенных нарушений на досрочных выборах

Они фиксируют интерес к голосованию среди избирателей.

Напомним, 13 сентября в стране состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91% кандидатов. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в регистрации отказано чуть более восьми тысячам кандидатов, или 4,8%. По решению ЦИК, 11 и 12 сентября проводится досрочное голосование.

Выбор редакции

Loading...