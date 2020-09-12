МЧС проверило все избирательные участки на соответствие требованиям пожарной безопасности

Все избирательные участки в преддверии единого дня голосования 13 сентября проверили на соответствие требованиям пожарной безопасности, а с членами избирательных комиссий провели инструктажи на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Кроме того, силы и средства министерства переведены в повышенный режим готовности.

— Для обеспечения безопасности от РСЧС (Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. — Прим. Лайфа) привлечено более 221 тысячи человек и более 52 тысяч единиц техники, в том числе от МЧС — более 48 тысяч человек и восьми тысяч единиц техники, — уточнили в ведомстве.

Там также отметили, что в день голосования на каждом участке будут дежурить подразделения спасателей.