Крики о помощи и попытки спастись. Судмедэксперты раскрыли обстоятельства гибели звезды сериала "Хор" Наи Риверы

Судмедэксперты округа Вентура опубликовали отчёт о вскрытии тела звезды сериала "Хор" Наи Риверы и раскрыли подробности её гибели. Об этом сообщает USA Today.

Отмечается, что, после того как актриса вместе с сыном прыгнули в воду с катера, она приказала четырёхлетнему малышу вернуться в лодку и помогла ему сесть на судно. После этого Ривера стала звать на помощь и подняла руку, прежде чем исчезнуть под водой.

Согласно результатам вскрытия, Ривера страдала от головокружений, которые могли лишь ухудшить её состояние во время нахождения в воде. Отмечается, что актриса научилась контролировать симптомы с помощью препаратов.

Артистка умерла в результате несчастного случая, у неё не было суицидальных мыслей, к тому же Ривера была отличной пловчихой.