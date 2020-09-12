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Крики о помощи и попытки спастись. Судмедэксперты раскрыли обстоятельства гибели звезды сериала "Хор" Наи Риверы

Актриса страдала от головокружений, которые в воде могли лишь ухудшить её состояние.

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Ная Ривера. Фото © Instagram / nayarivera

Судмедэксперты округа Вентура опубликовали отчёт о вскрытии тела звезды сериала "Хор" Наи Риверы и раскрыли подробности её гибели. Об этом сообщает USA Today.

Отмечается, что, после того как актриса вместе с сыном прыгнули в воду с катера, она приказала четырёхлетнему малышу вернуться в лодку и помогла ему сесть на судно. После этого Ривера стала звать на помощь и подняла руку, прежде чем исчезнуть под водой.

Согласно результатам вскрытия, Ривера страдала от головокружений, которые могли лишь ухудшить её состояние во время нахождения в воде. Отмечается, что актриса научилась контролировать симптомы с помощью препаратов.

Артистка умерла в результате несчастного случая, у неё не было суицидальных мыслей, к тому же Ривера была отличной пловчихой.

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Напомним, трагедия со звездой сериала "Хор" произошла в начале июля. Её тело обнаружили через несколько дней поисков после того, как на озере Пиру в штате Калифорния нашли в лодке только сына Риверы.

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