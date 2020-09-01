Житель Бурятии отрубил пальцы маленькой племяннице из-за разбитого телефона

В Бурятии возбудили уголовное дело против местного жителя, который, будучи пьяным, отрубил пальцы пятилетней племяннице из-за повреждённого мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Инцидент произошёл накануне. По данным следствия, утром девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос недалеко от деревни. Но днём пошёл дождь, и взрослые решили переждать его в лесу, где стали выпивать. Чтобы чем-то занять ребёнка, дядя дал малышке свой мобильный телефон, который она в определённый момент уронила и повредила.

Пьяный мужчина разозлился и приказал девочке положить телефон на расположенный рядом пень, после чего взял топор и отрубил малышке два пальца. Злоумышленник скрылся в лесу, а раненого ребёнка отец, который также находился в состоянии опьянения, привёл домой, откуда девочку госпитализировали.

Врачам удалось пришить малышке один палец. Ночью дядя девочки — 47-летний ранее судимый мужчина — вернулся на место происшествия, где его и задержали. В скором времени состоится допрос.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённого в отношении малолетнего с помощью предметов, используемых в качестве оружия.