"Принцип взаимности никто не отменял". Лавров пообещал Западу реакцию Москвы на возможные новые санкции

Россия не оставит без ответа вероятные новые санкции западных стран. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос о возможном введении новых ограничительных мер в отношении Москвы.
— Посмотрим, какие будут новые санкции. Мы, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя, — сказал министр.
Глава МИД России напомнил, что никто не отменял принцип взаимности в международных делах.
В США подготовили новый законопроект о санкциях против РоссииОснование — информация о том, что РФ якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Ранее Европейский союз ещё на полгода продлил санкции против российских граждан и компаний, которые несколько лет назад вошли в чёрный список после событий на Украине. Ограничительные меры будут действовать до 15 марта 2021 года.