"Принцип взаимности никто не отменял". Лавров пообещал Западу реакцию Москвы на возможные новые санкции

Россия не оставит без ответа вероятные новые санкции западных стран. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос о возможном введении новых ограничительных мер в отношении Москвы.

— Посмотрим, какие будут новые санкции. Мы, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя, — сказал министр.

Глава МИД России напомнил, что никто не отменял принцип взаимности в международных делах.