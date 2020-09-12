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"Принцип взаимности никто не отменял". Лавров пообещал Западу реакцию Москвы на возможные новые санкции

Без реакции введение ограничительных мер оставлять нельзя, подчеркнул дипломат.

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Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Россия не оставит без ответа вероятные новые санкции западных стран. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос о возможном введении новых ограничительных мер в отношении Москвы.

Посмотрим, какие будут новые санкции. Мы, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя, — сказал министр.

Глава МИД России напомнил, что никто не отменял принцип взаимности в международных делах.

В США подготовили новый законопроект о санкциях против России

Основание — информация о том, что РФ якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Ранее Европейский союз ещё на полгода продлил санкции против российских граждан и компаний, которые несколько лет назад вошли в чёрный список после событий на Украине. Ограничительные меры будут действовать до 15 марта 2021 года.

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