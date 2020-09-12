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Мишустин поручил выделить свыше 35 миллиардов рублей на выплаты безработным в регионах

Контроль за целевым и эффективным использованием этих средств должен осуществлять Роструд.

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Михаил Мишустин. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому из Резервного фонда Правительства РФ выделят ещё более 35,3 миллиарда рублей на выплаты социальных пособий безработным гражданам. Средства будут направлены в регионы. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Стоит отметить, что до 31 августа на эти цели уже было потрачено 109,4 миллиарда рублей, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Решение о дополнительном финансировании этой меры поддержки было принято, чтобы избежать невыплат.

Проконтролировать, насколько эффективно будут расходоваться эти средства, должен Роструд, который до 1 февраля следующего года обязан предоставить в правительство соответствующий отчёт.

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