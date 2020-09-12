На покупку оборудования для детской клинической больницы в Иркутской области выделят свыше 34 миллионов рублей

В 2021 году из бюджета Иркутской области на закупку оборудования для Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы будет выделено свыше 34 миллионов рублей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев в ходе торжественного мероприятия, посвящённого юбилею медучреждения.

— 125 лет — солидный возраст. Все эти годы в Ивано-Матрёнинской больнице оказывают помощь детям. Вы выполняете свой врачебный долг честно, ответственно, забывая порою о праздниках и выходных. Помощь со стороны руководства области я вам гарантирую во все времена. Но главное для нас — не приборы, а люди. Именно ваши золотые руки спасают детей, и их улыбки — это лучшая для вас награда. А современное оборудование лишь облегчает работу, — сказал врио губернатора.

Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Правительства Иркутской области

Как уточняется в сообщении на сайте регионального правительства, в нынешнем году для приобретения оборудования для реанимации и анестезиологии больницы было выделено 35 миллионов рублей. Кроме того, два миллиона рублей пошло на оказание паллиативной помощи. Средства, которые выделят из бюджета области в следующем году, направят на приобретение эндоскопического оборудования для отделения хирургии новорождённых.

— Помните историю, почитайте ветеранов, больница была, есть и будет, идём вперёд! — сказал главный врач больницы Владимир Новожилов.