Назван российский регион с самой высокой явкой на парламентские выборы

Регионом с самой высокой явкой на выборы в парламенты субъектов России к настоящему моменту является Белгородская область. Там 24,12% избирателей отдали свои голоса за депутатов областной думы, свидетельствуют данные Центризбиркома.

Между тем в Ямало-Ненецком автономном округе на выборах депутатов заксобрания проголосовало уже 21,75% избирателей, на выборах депутатов Воронежской областной думы — 14,40%. Низкая явка электората отмечена также на выборах депутатов Курганской областной думы (8,84%) и Костромской областной думы (8,42%).