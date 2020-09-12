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Назван российский регион с самой высокой явкой на парламентские выборы

Завтра, в единый день голосования, в 83 субъектах состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней.

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Фото © EPA

Регионом с самой высокой явкой на выборы в парламенты субъектов России к настоящему моменту является Белгородская область. Там 24,12% избирателей отдали свои голоса за депутатов областной думы, свидетельствуют данные Центризбиркома.

Самая низкая явка зафиксирована на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, она составляет 7,08%.

Между тем в Ямало-Ненецком автономном округе на выборах депутатов заксобрания проголосовало уже 21,75% избирателей, на выборах депутатов Воронежской областной думы — 14,40%. Низкая явка электората отмечена также на выборах депутатов Курганской областной думы (8,84%) и Костромской областной думы (8,42%).

Наблюдатели указали на отсутствие существенных нарушений на досрочных выборах

Они фиксируют интерес к голосованию среди избирателей.

Накануне председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала провести выборы честно и максимально чисто.

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