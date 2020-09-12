В Минске сторонники Лукашенко вышли на улицы города — видео

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В Минске на акции вышли не только протестующие, но и сторонники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как сообщает корреспондент РИА "Новости" с места событий, в акции принимают участие более сотни людей.
Отмечается, что шествие началось от площади Победы, которая стала уже традиционным местом для сбора тех, кто поддерживает действующего президента. Участники акции выкрикивают лозунги в поддержку Лукашенко и единства и целостности Белоруссии, а также высказывают одобрение внутренней и внешней политики главы республики.
У некоторых участников шествия в руках флаги Белоруссии, национально-освободительного движения и даже Советского Союза, кроме того, сторонники Лукашенко несут его портреты и изображения родственников, погибших в Великой Отечественной войне.
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Ранее Лайф сообщал, что в Минске начались задержания участников "Женского марша".
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С этого дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.