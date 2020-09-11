Адвоката белорусской оппозиционерки Колесниковой заключили под стражу

Адвокат члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Илья Салей заключён под стражу по делу о захвате власти. Об этом сообщил его отец Василий Салей.

— Сегодня (11 сентября. — Прим. Лайфа) следователь привез на Окрестина постановление об избрании меры пресечения — заключение под стражу, — приводит слова мужчины РИА "Новости".

В понедельник сторона защиты планирует обжаловать арест. По словам отца, на юриста не оказывалось давления со стороны администрации изолятора, он чувствует себя удовлетворительно.