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Адвоката белорусской оппозиционерки Колесниковой заключили под стражу

Защита намерена обжаловать арест.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Адвокат члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Илья Салей заключён под стражу по делу о захвате власти. Об этом сообщил его отец Василий Салей.

Сегодня (11 сентября. — Прим. Лайфа) следователь привез на Окрестина постановление об избрании меры пресечения — заключение под стражу, — приводит слова мужчины РИА "Новости".

В понедельник сторона защиты планирует обжаловать арест. По словам отца, на юриста не оказывалось давления со стороны администрации изолятора, он чувствует себя удовлетворительно.

В Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера, уехавшего на Украину

Мужчина подозревается в организации коррупционной схемы.

Ранее власти Белоруссии подтвердили, что оппозиционеры Колесникова и Знак арестованы.

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