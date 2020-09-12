Жена Ефремова лично выберет адвоката для своего мужа

Жена осуждённого актёра Михаила Ефремова Софья Кругликова сама выберет адвоката, который будет представлять интересы артиста во время рассмотрения апелляции к его приговору. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении актёра.

— Михаил не принимает решений о выборе адвоката, этим занимается Соня. В настоящее время кандидатов много, а чтобы такого не произошло, как в первой инстанции, где Мишу представлял далеко не компетентный юрист, его жена занимается отбором достойного из защитников, — цитирует агентство.

Также собеседник не исключил, что супруга артиста соберёт целую команду юристов. По его словам, в тюрьме Ефремова уже посетило несколько адвокатов.