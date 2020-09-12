Политологи предложили ввести административные штрафы за фейки о выборах

"Карта нарушений" движения "Голос", статистику с которой распространяет ряд СМИ, продолжает тиражировать фейковую информацию о выборах. Целью движения является дискредитация российской избирательной системы, считают специалисты.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский указал, что "Карта нарушений" принципиально не проверяет собственную информацию. Её главная цель — заставить население воспринимать процесс как нелегитимный. При этом практика показывает обратное — доверие российского общества к выборам растёт.

— Это проблема, связанная с правовыми вопросами деятельности по распространению информации. Если фейки не удаляются даже после разоблачения, можно предполагать, что в этом есть политический заказ, злой умысел и намерение оказать влияние на общественное мнение, сформировать его в негативном ключе, — пояснил эксперт.

По словам заместителя председателя правления Ассоциации юристов России Сергея Костенко, с целью подрыва доверия к выборам в РФ осуществляются информационные вбросы. При этом большая часть из них не имеет под собой никаких оснований и после проверки не подтверждается.

— За последние годы о "Карте нарушений" сказано всё. По непонятной для меня причине этот проект продолжает изобретать и тиражировать фейки о выборах в нашей стране, пытаясь дискредитировать нашу избирательную систему, — говорит директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Он напомнил, что создатели "дурно пахнущего" проекта, который приличные люди всерьёз не воспринимают, уже были признаны иностранными агентами, проект которых финансируется из-за рубежа.

— Нынешняя избирательная кампания отличается от предыдущих чистотой и легитимностью. Известно, что в ЦИК РФ поступило 548 сообщений о нарушениях, в прошлом году их было более двух тысяч, разница в четыре раза. <...> Нужно вводить административные штрафы за распространение фейков. Только рублём можно заставить отвечать за свои слова этих провокаторов, — подчеркнул директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Профессор НИУ "ВШЭ" Олег Матвейчев пояснил, что "Карта нарушений" не станет публиковать опровержения на распространяемую дезинформацию, так как целью проекта является дискредитация российской избирательной системы посредством фейков.

— Выборы идут своим чередом, хорошо работает общественное наблюдение. Грубых нарушений нет. Все те фейки, которые мы видим, это убого и пошло. Кризис жанра. Проект себя исчерпал, — добавил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.