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"Вторых туров не будет". Политолог проанализировал первый день досрочных выборов

По его словам, в этом году КПРФ может потерять статус второй партии России.

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Павел Данилин. Фото © Максим Григорьев / ТАСС

Политолог и шеф-редактор сайта "Кремль.орг" Павел Данилин проанализировал первый день досрочных выборов в России и заявил, что уже можно подводить итоги голосования, так как тенденция ясна. Своё мнение он высказал на странице в Facebook.

Вторых туров губернаторских выборов в ЕДГ-2020 не будет; малые — вернее новые — партии выступили в меру приложенных ими усилий, а эксперимент с ними уже можно считать успешным; "Единая Россия" вопреки надеждам оппозиции идёт спокойно и уверенно, а партия так называемого умного голосования и демократической коалиции с треском провалилась, — написал Данилин.

Наблюдатели указали на отсутствие существенных нарушений на досрочных выборах

Они фиксируют интерес к голосованию среди избирателей.

Также он отметил, что организация выборов в этом году не вызывает массовых нареканий, а нарушений зафиксировали не так много, как в прошлом году, всего 548. По словам политолога, эта "цифра откровенно жалкая".

Критики системы говорили, что люди не придут, что люди насмотрелись на Белоруссию, что людям не важны региональные выборы, но оказалось — ничего подобного. Выборы важны, они — не скучная легитимация электоральными инструментами локальных элитных раскладов, — добавил эксперт.

Он также отметил низкие показатели КПРФ и предсказал ей падение до третьего места. А вот у ЛДПР в этом году шансы стать второй партией России повысились, отмечает Данилин.

Ранее Лайф сообщал о жалобах жителей Ульяновской области. Они рассказали об агитации от КПРФ через СМС-сообщения накануне выборов. "Независимый общественный мониторинг" уже обратился в полицию с просьбой разобраться в произошедшем.

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Игорь Кобзев и депутат от КПРФ вместе проинспектировали ход работ по благоустройству Иркутска.

Напомним, 13 сентября в стране состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91% кандидатов. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в регистрации отказано чуть более чем восьми тысячам кандидатов, или 4,8%. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводится досрочное голосование.

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