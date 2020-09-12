"Вторых туров не будет". Политолог проанализировал первый день досрочных выборов

Политолог и шеф-редактор сайта "Кремль.орг" Павел Данилин проанализировал первый день досрочных выборов в России и заявил, что уже можно подводить итоги голосования, так как тенденция ясна. Своё мнение он высказал на странице в Facebook.

— Вторых туров губернаторских выборов в ЕДГ-2020 не будет; малые — вернее новые — партии выступили в меру приложенных ими усилий, а эксперимент с ними уже можно считать успешным; "Единая Россия" вопреки надеждам оппозиции идёт спокойно и уверенно, а партия так называемого умного голосования и демократической коалиции с треском провалилась, — написал Данилин.

Также он отметил, что организация выборов в этом году не вызывает массовых нареканий, а нарушений зафиксировали не так много, как в прошлом году, всего 548. По словам политолога, эта "цифра откровенно жалкая".

— Критики системы говорили, что люди не придут, что люди насмотрелись на Белоруссию, что людям не важны региональные выборы, но оказалось — ничего подобного. Выборы важны, они — не скучная легитимация электоральными инструментами локальных элитных раскладов, — добавил эксперт.

Он также отметил низкие показатели КПРФ и предсказал ей падение до третьего места. А вот у ЛДПР в этом году шансы стать второй партией России повысились, отмечает Данилин.

Ранее Лайф сообщал о жалобах жителей Ульяновской области. Они рассказали об агитации от КПРФ через СМС-сообщения накануне выборов. "Независимый общественный мониторинг" уже обратился в полицию с просьбой разобраться в произошедшем.