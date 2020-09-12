Жители Ульяновской области пожаловались на СМС с агитацией от КПРФ накануне выборов

В Ульяновской области накануне выборов местные жители стали получать сообщения на телефоны с просьбой проголосовать за кандидатов КПРФ и подписью "А.В. Куринного". Многочисленные жалобы на агитацию накануне выборов начали поступать на горячую линию Общественной палаты региона.

Вероятно, речь идёт о депутате Госдумы от Ульяновска (КПРФ) Алексее Куринном.

Как отметил эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Олег Иванников, который в эти дни работает на территории области и проверяет соблюдение законности в процессе голосования, предвыборная агитация накануне голосования в России запрещена.

— По фактам веерной рассылки с незаконной агитацией я обратился сегодня в отделение полиции с заявлением о проведении проверки на предмет нарушения избирательного законодательства. Предвыборная агитация накануне дня голосования запрещена законодательством. Это один из распространённых типов нарушений, который должен пресекаться на корню. Агитация здесь недопустима, — сказал он.