Жители Ульяновской области пожаловались на СМС с агитацией от КПРФ накануне выборов

В Ульяновской области накануне выборов местные жители стали получать сообщения на телефоны с просьбой проголосовать за кандидатов КПРФ и подписью "А.В. Куринного". Многочисленные жалобы на агитацию накануне выборов начали поступать на горячую линию Общественной палаты региона.
Вероятно, речь идёт о депутате Госдумы от Ульяновска (КПРФ) Алексее Куринном.
Как отметил эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Олег Иванников, который в эти дни работает на территории области и проверяет соблюдение законности в процессе голосования, предвыборная агитация накануне голосования в России запрещена.
— По фактам веерной рассылки с незаконной агитацией я обратился сегодня в отделение полиции с заявлением о проведении проверки на предмет нарушения избирательного законодательства. Предвыборная агитация накануне дня голосования запрещена законодательством. Это один из распространённых типов нарушений, который должен пресекаться на корню. Агитация здесь недопустима, — сказал он.
Наблюдатели указали на отсутствие существенных нарушений на досрочных выборахОни фиксируют интерес к голосованию среди избирателей.
Напомним, 13 сентября в стране состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91% кандидатов. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в регистрации отказано чуть более чем восьми тысячам кандидатов, или 4,8%. По решению ЦИК, 11 и 12 сентября проводится досрочное голосование.