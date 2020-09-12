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В Дании призвали пересмотреть отношение ЕС к "Северному потоку – 2"

В стране уверены, что Европа не должна зависеть от российского газа.

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Метте Фредериксен. Фото © EPA

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что после ситуации с Алексеем Навальным Европа должна начать новую дискуссию о строительстве российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает датская телерадиокорпорация DR.

Я на протяжении всего времени была против "Северного потока – 2". Я считаю, что мы не должны становиться зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новое обсуждение по этому вопросу, — заявила Фредериксен.

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Как отмечают эксперты, ни один из допустимых вариантов не может конкурировать по объёмам поставок с российским газопроводом.

Однако, несмотря на мнение премьер-министра, большая часть проекта в Дании уже завершена — датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство трубопровода ещё в июле 2019 года.

Ранее за заморозку или полное завершение строительства "Северного потока – 2" выступили сразу несколько политиков из Германии. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что решение по газопроводу будет принимать весь Евросоюз.

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