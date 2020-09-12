В Дании призвали пересмотреть отношение ЕС к "Северному потоку – 2"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что после ситуации с Алексеем Навальным Европа должна начать новую дискуссию о строительстве российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает датская телерадиокорпорация DR.
— Я на протяжении всего времени была против "Северного потока – 2". Я считаю, что мы не должны становиться зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новое обсуждение по этому вопросу, — заявила Фредериксен.
Польша решила предложить Германии альтернативу "Северному потоку — 2"Как отмечают эксперты, ни один из допустимых вариантов не может конкурировать по объёмам поставок с российским газопроводом.
Однако, несмотря на мнение премьер-министра, большая часть проекта в Дании уже завершена — датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство трубопровода ещё в июле 2019 года.
Ранее за заморозку или полное завершение строительства "Северного потока – 2" выступили сразу несколько политиков из Германии. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что решение по газопроводу будет принимать весь Евросоюз.