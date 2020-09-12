В Дании призвали пересмотреть отношение ЕС к "Северному потоку – 2"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что после ситуации с Алексеем Навальным Европа должна начать новую дискуссию о строительстве российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает датская телерадиокорпорация DR.

— Я на протяжении всего времени была против "Северного потока – 2". Я считаю, что мы не должны становиться зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новое обсуждение по этому вопросу, — заявила Фредериксен.

Однако, несмотря на мнение премьер-министра, большая часть проекта в Дании уже завершена — датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство трубопровода ещё в июле 2019 года.