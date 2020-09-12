Впервые за долгое время в Instagram Заворотнюк появилось сообщение

Подписчики актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram впервые за долгое время заметили в аккаунте артистки активность — в сториз появилась ссылка на пост с фотографией Заворотнюк вместе с супругом Петром Чернышёвым.

Сегодня пара отмечает двенадцатую годовщину свадьбы, а поздравили супругов в профиле "Поддержка Анастасии Заворотнюк".

Стоит отметить, что последняя публикация в аккаунте актрисы датирована 13 апреля, кроме того, сториз также не было очень давно.