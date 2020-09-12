Впервые за долгое время в Instagram Заворотнюк появилось сообщение

Подписчики актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram впервые за долгое время заметили в аккаунте артистки активность — в сториз появилась ссылка на пост с фотографией Заворотнюк вместе с супругом Петром Чернышёвым.
Сегодня пара отмечает двенадцатую годовщину свадьбы, а поздравили супругов в профиле "Поддержка Анастасии Заворотнюк".
Стоит отметить, что последняя публикация в аккаунте актрисы датирована 13 апреля, кроме того, сториз также не было очень давно.
Сын Заворотнюк впервые за долгое время выложил новые фото, и люди гадают, когда он успел так повзрослетьКомментарии под постом Майка пестрят признаниями в любви и словами, полными восхищения.
Напомним, Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии 13 сентября 2019 года. Затем появилась информация, что у неё опухоль мозга в последней стадии. Однако позже сообщили, что наметилось улучшение и Анастасия продолжила лечение в реабилитационной клинике. В апреле текущего года сообщалось, что Заворотнюк выписали из больницы.
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