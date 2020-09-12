Ракета конкурента SpaceX рухнула и взорвалась после неудачного запуска — видео

В США попытка потенциального конкурента SpaceX вывести на орбиту свой первый носитель лёгкого класса Rocket 3.1 закончилась провалом.
В своём твиттере компания Astra сообщила, что пуск был осуществлён с тихоокеанского космического комплекса на острове Кадьяк в 06:19 мск. Спустя несколько минут в микроблоге появилась запись о прекращении полёта после взлёта.
Судя по кадрам, появившимся в Сети, продолжительность полёта составила около 30 секунд, после чего ракета упала и взорвалась. Предполагалось, что она выйдет на орбиту без какой-либо полезной нагрузки.
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Напомним, 3 сентября SpaceX провела вторые за месяц лётные испытания прототипа корабля Starship.