Кириенко заявил, что обществу нужно помочь научиться зарабатывать на креативе — видео

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Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на пленарном заседании в рамках "Российской креативной недели" заявил, что обществу нужно помочь научиться зарабатывать на креативе.
— Целый ряд уникальных советских, российских проектов, таких как космос, таких как атом, говорит о том, что люди в состоянии создавать невероятные вещи, причём десятилетиями создавать невероятные вещи, оставаясь впереди всего мира, — заметил он.
Если россиянин способен себе ответить на вопрос зачем, то он может делать всё, убеждён Кириенко. Людям нужно помочь научиться зарабатывать на креативе — часто творческие персоны не обладают необходимыми навыками организации.
— Человек должен видеть перед собой всё время пример и образец. Вот этот самый вопрос: "Могу я реализоваться в Нижнем Новгороде, в России или мне куда-то уезжать?" Это зависит от того, а есть ли люди, которые реализовались? Если есть, тогда и я могу, — пояснил Кириенко.
Кириенко — о креативной индустрии в России: Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, стали большим бизнесомОн отметил, что россияне отличаются творчеством и смекалкой.
Напомним, "Российская креативная неделя" стартовала накануне, Кириенко заявил, что она могла бы стать традиционной. Мероприятие проходит с 11 по 13 сентября, его основной площадкой стал парк Горького.