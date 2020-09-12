Кириенко заявил, что обществу нужно помочь научиться зарабатывать на креативе — видео

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Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на пленарном заседании в рамках "Российской креативной недели" заявил, что обществу нужно помочь научиться зарабатывать на креативе.

— Целый ряд уникальных советских, российских проектов, таких как космос, таких как атом, говорит о том, что люди в состоянии создавать невероятные вещи, причём десятилетиями создавать невероятные вещи, оставаясь впереди всего мира, — заметил он.

Если россиянин способен себе ответить на вопрос зачем, то он может делать всё, убеждён Кириенко. Людям нужно помочь научиться зарабатывать на креативе — часто творческие персоны не обладают необходимыми навыками организации.

— Человек должен видеть перед собой всё время пример и образец. Вот этот самый вопрос: "Могу я реализоваться в Нижнем Новгороде, в России или мне куда-то уезжать?" Это зависит от того, а есть ли люди, которые реализовались? Если есть, тогда и я могу, — пояснил Кириенко.