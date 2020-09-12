Россиянам рассказали, как обезопасить себя от геморрагической лихорадки

Нужно быть осторожными в местах, где живёт много мышей, так как в экскрементах этих грызунов содержится возбудитель геморрагической лихорадки. Об этом рассказал Лайфу профессор вирусологии, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций "Вектор" Александр Чепурнов.

— Чтобы себя обезопасить, в первую очередь нужно знать, что такая болезнь существует и от неё есть летальный исход. Для себя понимать, где бывает много мышей, быть аккуратным при выборе мест для ночлега на природе и приёма пищи. Также соблюдать все правила гигиены, — отметил эксперт.

Чепурнов сообщил, что так как болезнь в основном связана с мышами, то чаще всего страдают сельскохозяйственные работники. Это связано с тем, что грызуны часто и в большом количестве живут под стогами сена, и при его ворошении их экскременты "пересыхают и становятся так называемым вторичным аэрозолем", который и является инфекционным.

Вероятность заразиться также есть у грибников и охотников. Эксперт отметил, что эта болезнь присутствует в России постоянно, а каждый год от неё погибает порядка ста человек, однако эта цифра зависит от количества мышей в том или ином году.