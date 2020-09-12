В Новосибирской области наблюдатель обнаружила вброс бюллетеней ещё до открытия участка. При подсчёте их признают недействительными

В одном из сёл Новосибирской области наблюдатель пришла на участок за полчаса до его открытия и обнаружила в урне для голосования бюллетени. Как объяснили члены избирательной комиссии, они открыли участок раньше установленного законом времени по просьбе электората, передаёт "Сибкрай.ru".

— На участке в селе Сокур Мошковского района голосование действительно началось раньше положенного времени. Все бюллетени, которыми проголосовали избиратели заранее, до открытия участка, упакованы в отдельный сейф-пакет, и при подсчёте они будут признаны недействительными, — заявил представитель юридической группы наблюдателей Общественной палаты региона Роман Бубенов.

Он пояснил, что речь идёт буквально о нескольких бюллетенях. Такая же ситуация наблюдалась в Карасуке, листы для голосования также были аннулированы.

— Самыми серьёзными из поступивших сообщений можно считать информацию о подкупе избирателей. В настоящий момент эта информация не подтвердилась. Мы рассмотрели каждое конкретное обращение, никакой угрозы легитимности выборов в целом нет, — заверил Бубенов.