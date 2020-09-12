В Сети подробно проследили, как создавались фейки о выборах в Иркутской области

В Сети выяснили, как создавались фейки о том, что врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев якобы предлагает заплатить проголосовавшим за него.
Отмечается, что изначально пост о "скупке голосов" был опубликован в "Подслушано Свердловский | г. Иркутск", но большое количество просмотров (более 100 тысяч) он получил благодаря репосту в крупное сообщество "Борщ", подписчики которого живут по всей России.
Кроме того, в изначальном паблике, где и появился пост, не так часто обсуждаются политические темы, а владельцы сообщества, судя по публикациям, поддерживают кандидата на пост губернатора области Михаила Щапова (КПРФ). Так, все записи о деятельности Кобзева представлены в негативном ключе, а о его сопернике в выборах — в позитивном.
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Вызывает вопросы и аккаунт автора записи о "скупке голосов" Тимура Захарова. Его страница закрыта, а датой рождения указано 23 января, при этом его ID в соцсети "ВКонтакте" пробивается дважды с днём рождения 5 марта. Также, если в поисковике вбить адрес профиля, то всплывает ссылка на пользователя с именем Никита Польщик. Вероятно, так назывался аккаунт до его переименования.
Кроме того, 15 июля у пользователя "Тимур Захаров" городом проживания значился Санкт-Петербург, однако позже его поменяли на Иркутск (скорее всего, в августе или сентябре текущего года), что говорит о специальной подготовке страницы под выборы для вброса в пользу КПРФ.
Ранее Лайф сообщал, что жители Ульяновской области пожаловались на СМС с агитацией от КПРФ накануне выборов.
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Напомним, 13 сентября в стране состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91% кандидатов. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в регистрации отказано чуть более чем восьми тысячам кандидатов, или 4,8%. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводится досрочное голосование.