На "Карте нарушений" движения "Голос" обнаружили фейки

Проект "Карта нарушений на выборах" движения "Голос" обвинили в публикации фейков и отсутствии предварительной проверки информации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявления директора Центра политического анализа и социальных исследований Павла Данилина и директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского.

— Проверкой собственной информации "Карта" принципиально не занимается. Это проблема, связанная с правовыми вопросами деятельности по распространению информации, — заявил Потуремский, добавив, что цель ресурса — скомпрометировать легитимность выборов в глазах общественности.

По мнению политолога Павла Данилина, проект не опровергает опубликованную информацию о нарушениях, потому что ранее на "Карту" не подавали судебные иски за распространение фейков. Он отмечает, что за это в России необходимо вводить административную ответственность и "наказывать провокаторов рублём".

Как заявил агентству профессор НИУ "ВШЭ" Олег Матвейчев, "Голос" не опровергает дезинформацию, поскольку "Карта нарушений" "выполняет функцию дискредитации российской избирательной системы посредством фейков".