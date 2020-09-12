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На "Карте нарушений" движения "Голос" обнаружили фейки

По словам экспертов, цель проекта — дискредитировать выборы в стране.

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Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Проект "Карта нарушений на выборах" движения "Голос" обвинили в публикации фейков и отсутствии предварительной проверки информации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявления директора Центра политического анализа и социальных исследований Павла Данилина и директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского.

Проверкой собственной информации "Карта" принципиально не занимается. Это проблема, связанная с правовыми вопросами деятельности по распространению информации, — заявил Потуремский, добавив, что цель ресурса — скомпрометировать легитимность выборов в глазах общественности.

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Свой голос отдали уже более 3,8 тысячи избирателей.

По мнению политолога Павла Данилина, проект не опровергает опубликованную информацию о нарушениях, потому что ранее на "Карту" не подавали судебные иски за распространение фейков. Он отмечает, что за это в России необходимо вводить административную ответственность и "наказывать провокаторов рублём".

Как заявил агентству профессор НИУ "ВШЭ" Олег Матвейчев, "Голос" не опровергает дезинформацию, поскольку "Карта нарушений" "выполняет функцию дискредитации российской избирательной системы посредством фейков".

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Завтра, в единый день голосования, в 83 субъектах состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней.

Ранее Лайф сообщал об отсутствии серьёзных нарушений на досрочных выборах. Об этом заявили в "Независимом общественном мониторинге".

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