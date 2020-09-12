Глава Минобрнауки заявил об отсутствии вспышек коронавируса в вузах

Учебный год начался в российских вузах в штатном режиме, вспышек новой коронавирусной инфекции зафиксировано не было. Об этом в рамках "Российской креативной недели" заявил глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
— Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост [заболевших] у нас в разумных количествах, — сказал министр.
Фальков назвал ситуацию стабильной с эпидемиологической точки зрения. Он отметил, что дополнительные рекомендации и меры пока не требуются.
В Госдуме предложили бесплатно раздавать защитные маски школьникам и студентамПредполагается, что данная мера будет действовать весь 2020 год.
Ранее Фальков разъяснил студентам правила ношения масок в вузах.
Напомним, "Российская креативная неделя" стартовала накануне, первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко заявил, что она могла бы стать традиционной. Мероприятие проходит с 11 по 13 сентября, а его основной площадкой стал парк Горького.