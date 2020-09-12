Глава Минобрнауки заявил об отсутствии вспышек коронавируса в вузах

Учебный год начался в российских вузах в штатном режиме, вспышек новой коронавирусной инфекции зафиксировано не было. Об этом в рамках "Российской креативной недели" заявил глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

— Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост [заболевших] у нас в разумных количествах, — сказал министр.

Фальков назвал ситуацию стабильной с эпидемиологической точки зрения. Он отметил, что дополнительные рекомендации и меры пока не требуются.

Ранее Фальков разъяснил студентам правила ношения масок в вузах.