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Глава Минобрнауки заявил об отсутствии вспышек коронавируса в вузах

Прирост заразившихся CoViD-19 идёт в разумных количествах.

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Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Учебный год начался в российских вузах в штатном режиме, вспышек новой коронавирусной инфекции зафиксировано не было. Об этом в рамках "Российской креативной недели" заявил глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост [заболевших] у нас в разумных количествах, — сказал министр.

Фальков назвал ситуацию стабильной с эпидемиологической точки зрения. Он отметил, что дополнительные рекомендации и меры пока не требуются.

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Предполагается, что данная мера будет действовать весь 2020 год.

Ранее Фальков разъяснил студентам правила ношения масок в вузах.

Напомним, "Российская креативная неделя" стартовала накануне, первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко заявил, что она могла бы стать традиционной. Мероприятие проходит с 11 по 13 сентября, а его основной площадкой стал парк Горького.

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