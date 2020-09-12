Лайф публикует видео с места крушения легкомоторного самолёта в Щёлкове

Видео © Предоставлено Лайфу

В подмосковном Щёлкове, где сегодня совершил жёсткую посадку легкомоторный самолёт, работают спасатели. Видео с места происшествия попало в распоряжение Лайфа.

На кадрах видны крылья и хвост разбившегося судна. В центре сверхлёгкого самолёта, где, вероятно, располагалась кабина, зияет дыра, в которой обнаружили тела погибших.

Как сообщил источник Лайфа в МЧС, на борту во время крушения находились 51-летний Немеровский Д. и 53-летний Переверзов И., оба погибли.