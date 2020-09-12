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Лайф публикует видео с места крушения легкомоторного самолёта в Щёлкове

Стали известны также имена погибших.

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Видео © Предоставлено Лайфу

В подмосковном Щёлкове, где сегодня совершил жёсткую посадку легкомоторный самолёт, работают спасатели. Видео с места происшествия попало в распоряжение Лайфа.

На кадрах видны крылья и хвост разбившегося судна. В центре сверхлёгкого самолёта, где, вероятно, располагалась кабина, зияет дыра, в которой обнаружили тела погибших.

Как сообщил источник Лайфа в МЧС, на борту во время крушения находились 51-летний Немеровский Д. и 53-летний Переверзов И., оба погибли.

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку под Калугой. Пилот погиб

Авиасудно попало в штопор.

Напомним, самолёт вылетел в Щёлково из Черноголовки вечером в субботу. В 17:00 на пульт управления Службы 112 поступил сигнал о жёсткой посадке — судно упало в песчаный карьер, частично заполненный водой.

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