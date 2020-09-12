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Бюллетени на участке в Нижнем Новгороде признали недействительными

Глава ЦИК отметила, что "идёт вал разного рода провокаций".

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Фото © ТАСС / Алексей Кушниренко

Бюллетени на одном из участков в Нижнем Новгороде, где накануне зафиксировали нарушение, признаны недействительными, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Видеозапись, сделанная наблюдателем от партии "Новые люди" на избирательном участке № 2569 в Нижнем Новгороде, доказывает, что член избирательной комиссии действительно проделала какие-то манипуляции с избирательной документацией. Бюллетени решено признать недействительными и не учитывать их при подсчёте голосов избирателей, — сказала она.

Памфилова также отметила, что в целом ЦИК фиксирует не так много нарушений в ходе досрочного голосования, но подчеркнула, что "идёт вал разного рода провокаций".

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Ранее пост о якобы массовой скупке голосов за врио губернатора получил большое количество просмотров.

Отмечается, что избирком Нижегородской области контролирует ситуацию на участке, где произошёл инцидент, там работает член областной комиссии.

Напомним, накануне наблюдатели от партии "Новые люди" в Нижнем Новгороде зафиксировали нарушение и сняли его на видео. На видеоролике женщина берёт зелёную папку и убирает её под стол. Потом открывает синюю папку и меняет её содержимое.

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