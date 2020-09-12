Бюллетени на участке в Нижнем Новгороде признали недействительными

Бюллетени на одном из участков в Нижнем Новгороде, где накануне зафиксировали нарушение, признаны недействительными, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
— Видеозапись, сделанная наблюдателем от партии "Новые люди" на избирательном участке № 2569 в Нижнем Новгороде, доказывает, что член избирательной комиссии действительно проделала какие-то манипуляции с избирательной документацией. Бюллетени решено признать недействительными и не учитывать их при подсчёте голосов избирателей, — сказала она.
Памфилова также отметила, что в целом ЦИК фиксирует не так много нарушений в ходе досрочного голосования, но подчеркнула, что "идёт вал разного рода провокаций".
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Отмечается, что избирком Нижегородской области контролирует ситуацию на участке, где произошёл инцидент, там работает член областной комиссии.
Напомним, накануне наблюдатели от партии "Новые люди" в Нижнем Новгороде зафиксировали нарушение и сняли его на видео. На видеоролике женщина берёт зелёную папку и убирает её под стол. Потом открывает синюю папку и меняет её содержимое.