Бюллетени на участке в Нижнем Новгороде признали недействительными

Бюллетени на одном из участков в Нижнем Новгороде, где накануне зафиксировали нарушение, признаны недействительными, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

— Видеозапись, сделанная наблюдателем от партии "Новые люди" на избирательном участке № 2569 в Нижнем Новгороде, доказывает, что член избирательной комиссии действительно проделала какие-то манипуляции с избирательной документацией. Бюллетени решено признать недействительными и не учитывать их при подсчёте голосов избирателей, — сказала она.

Памфилова также отметила, что в целом ЦИК фиксирует не так много нарушений в ходе досрочного голосования, но подчеркнула, что "идёт вал разного рода провокаций".

Отмечается, что избирком Нижегородской области контролирует ситуацию на участке, где произошёл инцидент, там работает член областной комиссии.