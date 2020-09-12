В Общественной палате РФ рассказали о новых фейках, связанных с выборами

Рабочая группа Общественной палаты России по противодействию распространению недостоверной информации в Интернете обнаружила в Сети новые не соответствующие действительности сообщения о ходе выборов. Представители ОП напомнили избирателям о важности проверки сообщений и призвали не доверять заявлениям, которые не имеют фактического подтверждения.

Одно из последних подобных сообщений относится к голосованию в Костромской области. Оно появилось в аккаунте штаба блогера Алексея Навального в Костроме. В нём указывается, что голосование проводится якобы по спискам избирателей, которые не сброшюрованы в отдельные книги. Такое же "нарушение" зафиксировал в Озёрске (Челябинская область) кандидат в депутаты Максим Алушкин.

— Как сообщила в официальном телеграм-канале представитель ЦИК Майя Гришина, несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования не нарушает чьи-либо права и не является свидетельством каких-либо нарушений, — пояснил руководитель рабочей группы ОП РФ Александр Малькевич.