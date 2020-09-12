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Погибшие при крушении самолёта в Подмосковье совершали полёт без разрешения

SportStar совершил жёсткую посадку в песчаный карьер.

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Рухнувший в Подмосковье легкомоторный самолёт совершал полёт без разрешения. Как уточнили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, по факту жёсткой посадки воздушного судна организована проверка.

По её результатам рассмотрят вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования. Ход проверки поставлен на контроль межрегиональной транспортной прокуратурой. Причины крушения самолёта пока не называются.

Лайф публикует видео с места крушения легкомоторного самолёта в Щёлкове

Стали известны также имена погибших.

Напомним, самолёт упал в наполненный водой песчаный карьер, в результате чего погибло два человека. В поисково-спасательных работах участвовало 36 человек, было привлечено 11 единиц техники.

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