Погибшие при крушении самолёта в Подмосковье совершали полёт без разрешения

Рухнувший в Подмосковье легкомоторный самолёт совершал полёт без разрешения. Как уточнили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, по факту жёсткой посадки воздушного судна организована проверка.

По её результатам рассмотрят вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования. Ход проверки поставлен на контроль межрегиональной транспортной прокуратурой. Причины крушения самолёта пока не называются.