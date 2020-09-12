Не "везёт". Почему китайское такси Didi может провалиться в России

У нового агрегатора много достоинств, но о полноценной работе во всех регионах России речи пока не идёт, да и система далека от совершенства.

Как устроен российский рынок такси

Эксперты по электронной коммерции и транспортным услугам условно разделяют российский рынок на два сектора: столичный (с самыми высокими показателями перевозок как по количеству, так и по ценам) и региональный. На первом длительное время работают две крупные компании. Первая — известная на всю страну и ближнее зарубежье "Яндекс.Такси", вторая — "Ситимобил", масштабированная до федерального уровня из столичного оператора такси.

Региональные игроки не располагают таким же ресурсом, как две крупные столичные компании, однако на долю регионов приходится до 40 процентов всех перевозок на рынке такси. 27 июля в России начал работать китайский агрегатор такси Didi. Его характеризовали по-разному. Одни считали, что "китайский Uber" может уничтожить "Яндекс", другие стали сомневаться, что китайский агрегатор сможет выжить на российском рынке.

И те и другие правы. Didi не просто агрегатор. Это технологический гигант и ведущий оператор такси в Китае с клиентской базой 600 миллионов человек, выдавивший из страны Uber. С другой стороны, как пояснил эксперт по транспортному рынку и электронной коммерции Роберт Ян, Didi делает лишь первые шаги в России, до уровня "Яндекс.Такси" и "Ситимобила" доберётся ещё не скоро.

Ничего нового Didi не изобретает. Они идут тем же путём, что и другие агрегаторы, которые вышли на федеральный уровень. Они делают низкие цены для пассажиров и доплаты для водителей, но в России агрегатор столкнулся с проблемой. Они (агрегатор. — Прим. Лайфа), видимо, привыкли работать на цивилизованных рынках, где у людей высокая финансовая сознательность. У нас в стране надежда мало ездить и много зарабатывать есть, потому что Didi действительно доплачивает за заказы, но людей потихоньку начинают ограничивать в таких возможностях. Однако на сегодняшний день водители считают, что те ограничения, которые вводят на данном этапе, не мешают им зарабатывать Роберт Ян Эксперт по транспортному рынку и электронной коммерции

Наказание за обман

Труд водителя такси в России нельзя назвать лёгким — работа по 12–14 часов в день выматывает, нервирует и изнашивает. Но и честности от российских пользователей, прямо скажем, не очень много. Сразу после запуска сервиса в Казани в социальных сетях появились сообщения о многократных регистрациях в сервисе Didi на виртуальные мобильные номера. Целью таких "бонус-атак" называют получение купонов на скидки и бесплатные поездки.

Тут есть небольшой конфликт. У Didi пока технические проблемы: ошибки с оплатами, доплатами, ошибки с расчётом цен. Поэтому у меня лично есть сомнения, что Didi справится с возможными мошенничествами, поскольку у них есть проблемы с контролем текущего состояния. К тому же мошенничества есть не только со стороны водителя, но и со стороны пассажиров. Скидка 300 рублей, а стоимость виртуальной сим-карты 20 рублей. Didi доплачивает водителям, делает скидки пассажирам, и деньги отдают живые, а прибыли нет. Основной метод борьбы — это пожизненная блокировка как водителей, так и пассажиров, но пока такого не происходит Роберт Ян Эксперт по транспортному рынку и электронной коммерции

Так будут конкурировать или нет?

Если изучить объём денег, вложенных только на этапе входа на российский рынок, можно обнаружить, что расходы Didi на данный момент несопоставимы с прибылью. Однако цель стать номером один на российском рынке транспортных услуг, по словам Роберта Яна, Didi не преследует, да и конкурировать "по-взрослому" пока не получится.

У нас есть параллельный процесс по наведению порядка в сфере, связанной с такси. Сейчас количество водителей растёт за счёт нелегалов, фейковых аккаунтов. Государство идёт в сторону цифровизации — всё будет "завязано" на федеральные реестры, количество водителей будет ограниченным. Увеличить количество водителей Didi не может. Доходы водителей снижаются, поэтому борьба за водителей будет такая — у кого хватит денег для того, чтобы привлечь водителей Роберт Ян Эксперт по транспортному рынку и электронной коммерции

Не до конца ясной остаётся ситуация с клиентской поддержкой. В официальном сообществе Didi в соцсети "ВКонтакте" пользователи сообщают о невозможности заказывать автомобили и отмечают, что служба клиентского сервиса, которая должна решать конфликтные и спорные ситуации, вяло реагирует на обращения.

Другие пользователи отмечают, что в первые дни работы сервиса нельзя использовать промокоды на бесплатные поездки, а повторные списания с банковских карт происходят.

Сложности с таксистами, подключёнными к системе, уже есть. Пользователи жалуются, что таксисты без причины отказываются везти клиентов.

Внутренние проблемы сервиса Didi, о которых эксперты говорили ранее, дают о себе знать в довольно странной манере. Пользователи из Казани жалуются, что в ответ на обращение о списании денег без прибытия машины компания предоставляет промокод на 200 рублей, однако воспользоваться им нельзя.

Проблема таксистов

Водители, попробовавшие в Казани работу с новым сервисом, далеко не во всех случаях остались довольны результатом сотрудничества. К примеру, приложение осуществляет подачу не ближайшего к клиенту автомобиля, а любого на выбор. В итоге водители жалуются, что до клиента приходится ехать по четыре-пять километров, хотя поездка с пассажиром занимает всего несколько минут и один-два километра дистанции.

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Кроме того, водители отмечают, что приложение требует доступа к личным файлам на телефоне. Для чего это нужно при работе в такси, служба поддержки не отвечает.

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Другие водители пишут, что конечную точку маршрута видно только после того, как заказ принят, а сумму, за которую совершается поездка, таксист не знает до конца пути.

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Непростая история и с бонусами. Несмотря на то что Didi работает в Казани всего ничего, конфликтные ситуации между пассажирами и водителями уже случаются. Если пассажир жалуется на водителя и ставит низкую оценку через приложение, у таксиста моментально падает рейтинг, а с низким онлайн-статусом утрачивается и возможность получать и выводить бонусы.

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